«Непросто нам пришлось». Семак — о календаре «Зенита» на старте РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил календарь своей команды на старте РПЛ сезона-2024/2025. В ближайшем матче сине-бело-голубые встретятся с ЦСКА. Игра 8-го тура пройдёт в Москве 14 сентября. Этот матч станет четвёртой выездной встречей для «Зенита» подряд.

— Это четвёртый выездной матч подряд. Наверняка вы рады тому, что эта выездная сессия заканчивается…

— Да, непросто нам пришлось, много выездных матчей, безусловно, начиная с Суперкубка. Но ничего, будет время, где мы будем больше играть дома. Играть выездные матчи всегда гораздо сложнее, чем домашние, — с точки зрения поддержки болельщиков, родного газона для принимающих команд. Но в целом, я думаю, в любом случае в турнире по одной игре сыграем дома и на выезде, ничего страшного нет, если в какой-то период времени у нас больше выездных матчей, — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.