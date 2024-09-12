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«Непросто нам пришлось». Семак — о календаре «Зенита» на старте РПЛ

«Непросто нам пришлось». Семак — о календаре «Зенита» на старте РПЛ
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил календарь своей команды на старте РПЛ сезона-2024/2025. В ближайшем матче сине-бело-голубые встретятся с ЦСКА. Игра 8-го тура пройдёт в Москве 14 сентября. Этот матч станет четвёртой выездной встречей для «Зенита» подряд.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Это четвёртый выездной матч подряд. Наверняка вы рады тому, что эта выездная сессия заканчивается…
— Да, непросто нам пришлось, много выездных матчей, безусловно, начиная с Суперкубка. Но ничего, будет время, где мы будем больше играть дома. Играть выездные матчи всегда гораздо сложнее, чем домашние, — с точки зрения поддержки болельщиков, родного газона для принимающих команд. Но в целом, я думаю, в любом случае в турнире по одной игре сыграем дома и на выезде, ничего страшного нет, если в какой-то период времени у нас больше выездных матчей, — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

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