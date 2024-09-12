Игрок «Зенита» Нино высказался о влиянии международной паузы на работу клуба

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нино высказался о международной паузе. В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 14 сентября. Начало игры — в 16:30 по московскому времени.

«Возможно, в такие моменты немного теряются какие-то привычные связи, которые в ежедневном рабочем режиме настраиваются на максимальном уровне. Но все, кто вернулся из сборной, в кратчайшие сроки возвращаются в работу. И эти связи, пусть даже минимально утраченные, довольно быстро восстанавливаются. Поэтому без всяких сложностей и проблем готовимся к субботней игре», — приводит слова Нино официальный сайт «Зенита».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, заработав 17 очков за семь матчей.