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Игрок «Зенита» Нино высказался о влиянии международной паузы на работу клуба

Игрок «Зенита» Нино высказался о влиянии международной паузы на работу клуба
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нино высказался о международной паузе. В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 14 сентября. Начало игры — в 16:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Возможно, в такие моменты немного теряются какие-то привычные связи, которые в ежедневном рабочем режиме настраиваются на максимальном уровне. Но все, кто вернулся из сборной, в кратчайшие сроки возвращаются в работу. И эти связи, пусть даже минимально утраченные, довольно быстро восстанавливаются. Поэтому без всяких сложностей и проблем готовимся к субботней игре», — приводит слова Нино официальный сайт «Зенита».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, заработав 17 очков за семь матчей.

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