Объявлена бригада арбитров на матч ЦСКА — «Зенит»

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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игры этого тура пройдут 13, 14 и 15 сентября.

13 сентября (пятница)

«Рубин» – «Крылья Советов»: судья – Владислав Безбородов, помощники судьи – Егор Болховитин, Александр Богданов; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Французов.

14 сентября (суббота)

«Оренбург» – «Локомотив»: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Михаил Иванов; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Сергей Мартынов.

«Факел» – «Пари НН»: судья – Артём Любимов, помощники судьи – Дмитрий Жвакин, Максим Ковалев; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Александр Гвардис.

ЦСКА – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Андрей Образко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Краснодар» – «Ростов»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Рашид Абусуев; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Ян Бобровский; инспектор – Александр Колобаев.

15 сентября (воскресенье)

«Динамо» Москва – «Ахмат»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Варанцо Петросян, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Виталий Мешков; инспектор – Сергей Мацюра.

«Акрон» – «Химки»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Кирилл Большаков, Сергей Каруненко; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Сергей Чебан; инспектор – Владимир Казьменко.

«Динамо» Махачкала – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Евгений Кукуляк; инспектор – Олег Соколов.