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«Арсенал» объявил о продлении контракта с Артетой

«Арсенал» объявил о продлении контракта с Артетой
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Испанский тренер Микель Артета продлил контракт с «Арсеналом», информирует официальный сайт лондонского клуба. Новое соглашение сторон рассчитано до 2027 года.

Напомним, испанский специалист возглавил английский клуб в 2019 году. До этого он входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

«Арсенал» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала семь очков за три матча. На первой строчке располагается «Манчестер Сити», у которого девять очков. В ближайшем туре «Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом». Игра 4-го тура чемпионата Англии состоится в воскресенье, 15 сентября, в Лондоне. Стартовый свисток арбитра — в 16:00 по московскому времени.

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