Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Торпедо» объявило об уходе колумбийского нападающего

«Торпедо» объявило об уходе колумбийского нападающего
Комментарии

Нападающий Вилинтон Апонса покинул московское «Торпедо». Об этом сообщил официальный сайт автозаводского клуба.

«Футбольный клуб «Торпедо» Москва и 24-летний колумбийский нападающий Вилинтон Апонса договорились о расторжении действующего контракта по соглашению сторон.

Апонса принял участие в шести матчах «Торпедо», сделал одну результативную передачу. Вилинтон, удачи в карьере!» — написано в заявлении «Торпедо».

«Торпедо» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда Олега Кононова набрала 17 очков за девять матчей. На первой строчке располагается тульский «Арсенал», который заработал 19 очков за аналогичное количество игр. В ближайшем туре «Торпедо» сыграет с калининградской «Балтикой» 16 сентября.

Материалы по теме
«Локомотив» купил защитника сборной Мексики! А Дзюба почти в «Акроне»! LIVE
Live
«Локомотив» купил защитника сборной Мексики! А Дзюба почти в «Акроне»! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android