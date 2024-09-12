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«Сочи» подписал контракт с венесуэльским форвардом и отдал его в аренду в «Черноморец»

«Сочи» подписал контракт с венесуэльским форвардом и отдал его в аренду в «Черноморец»
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Венесуэльский нападающий Дейвид Тегес стал игроком «Сочи». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что футболист подписал четырёхлетний контракт с «Сочи». Текущий сезон 20-летний нападающий проведёт в аренде в новороссийском «Черноморце».

«Дейвид Тегес родился 5 февраля 2004 года в городе Барселона в Венесуэле. На родине выступал за клубы «Депортиво Ансоатеги» и «Депортиво Тачира». В составе команды из Сан-Кристобаля становился чемпионом и вице-чемпионом страны», — написано в заявлении «Сочи».

«Сочи» занимает пятое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 14 очков за девять матчей. «Черноморец» располагается на 11-й строчке, заработав 11 очков за аналогичное количество игр.

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