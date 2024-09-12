Павел Яковлев: хотелось бы, чтобы люди поддерживали «Спартак» независимо от Fan ID

Бывший футболист московского «Спартака» Павел Яковлев высказался о Матче звёзд красно-белых, приуроченном к 10-летию открытия домашнего стадиона «Лукойл Арена».

«Прекрасный матч, получил удовольствие от такой игры. Я счастлив, что поиграл в Матче звёзд «Спартака» и оказался в атмосфере праздника. Столько болельщиков было на трибунах, огромное спасибо им, что поддержали нас! Спасибо «Спартаку», что пригласили поучаствовать в таком мероприятии. Для меня это память на всю жизнь.

Да, матч прошёл без Fan ID. Хотелось бы, чтобы люди приходили на футбольные матчи независимо от ситуации, от Fan ID, и поддерживали «Спартак». Нашей команде очень нужна поддержка болельщиков, это действительно важно. Когда ты играешь при полных трибунах — это настоящий кайф!» — приводит слова Яковлева Metaratings.