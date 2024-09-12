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«Встречаем нападающего». «Акрон», вероятно, анонсировал переход Артёма Дзюбы

«Встречаем нападающего». «Акрон», вероятно, анонсировал переход Артёма Дзюбы
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Тольяттинский «Акрон» в социальных сетях, вероятно, анонсировал переход нападающего Артёма Дзюбы.

Фото: ФК «Акрон»

«Все в аэропорт. Встречаем нападающего», — написано в видеоролике тольяттинского клуба.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Артём Дзюба близок к переходу в «Акрон». По сведениям источника, Дзюба уже проходил медосмотр для перехода в тольяттинский клуб. Срок контракта игрока с «Акроном» будет рассчитан до конца текущего сезона.

В настоящее время 36-летний Артём Дзюба находится в статусе свободного агента. Последним клубом форварда был московский «Локомотив», который он покинул летом после завершения срока контракта. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 2 млн.

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