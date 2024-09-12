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Агент Монтеса прокомментировал переход в «Локомотив»

Агент Монтеса прокомментировал переход в «Локомотив»
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Агент Серхио Визуете, представляющий интересы защитника московского «Локомотива» Сесара Монтеса, высказался о переходе футболиста в российский клуб.

«Мы рады, что Сесар наконец-то в «Локомотиве», были некоторые трудности, но всё уже позади. «Локомотив» проявил серьёзный интерес к Монтесу, они приложили большие усилия, чтобы его подписать. Они верят в него и хотят, чтобы Сесар стал лидером команды. Это было важным критерием для нас при принятии решения перейти в «Локомотив». Нет сомнений, что Монтес станет лучшим защитником в РПЛ», — приводит слова Визуете «РБ Спорт».

Предыдущим клубом защитника сборной Мексики была испанская «Альмерия», в которой он выступал с сентября 2023 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего Сесара Монтеса составляет € 3 млн.

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