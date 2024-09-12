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В «Ахмате» прокомментировали возвращение Уткина из «Ростова» на правах аренды

В «Ахмате» прокомментировали возвращение Уткина из «Ростова» на правах аренды
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Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о переходе полузащитника Даниила Уткина из «Ростова» на правах аренды.

«Желание вернуть Даниила у нас было давно. Как только появилось понимание, что это возможно, сделали всё достаточно оперативно. Если бы у футболиста не было желания играть за «Ахмат», это вряд ли было бы возможно. Всё прошло достаточно быстро. Спасибо нашим коллегам из «Ростова», которые достаточно оперативно откликнулись на нашу просьбу. Но и желание Уткина играть за наш клуб почувствовалось сразу», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

О переходе Даниила Уткина на правах аренды из «Ростова» в «Ахмат» было объявлено вчера, 11 сентября.

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