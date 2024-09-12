Криштиану Роналду оценил потенциал Джуда Беллингема

Бывший нападающий «Реала» Криштиану Роналду оценил потенциал и талант полузащитника «Королевского клуба» Джуда Беллингема. По мнению португальца, британский хавбек сможет достигнуть в мадридском клубе больших высот и станет одним из лучших игроков своего поколения.

«У Джуда Беллингема огромный потенциал, огромный талант. Он растёт, как и Камавинга, Родриго, Винисиус. Он находится в команде, которая поднимет его на самую вершину. Джуд станет одним из лучших игроков своего поколения», — сказал Роналду в новом видео на своём YouTube-канале.

Напомним, полузащитник перешёл в мадридский клуб из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 43 матчах, в которых отметился 23 голами и 14 результативными передачами. В общей сложности полузащитник провёл на поле 3733 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.