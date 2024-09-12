Голкипер «Спартака» Довбня: мне в душе 24 года

Голкипер «Спартака» Александр Довбня высказался о переходе в московский «Спартак» в 37 лет.

– Мне кажется, у вас лучшая футбольная пенсия.

– Пенсия? А с чего? Я не пенсионер. Посмотри на меня – мне в душе 24 года.

– Но вы могли себе представить, играя не в лучших командах, что окажетесь в «Спартаке»?

– Мог. Если я нахожусь здесь, значит, представлял, что буду в «Спартаке», — приводит слова Довбни «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Александр Довбня не провёл ни одного матча. Вчера, 11 сентября, он принял участие в Матче звёзд «Спартака», приуроченном к 10-летию открытия домашнего стадиона «Лукойл Арена».

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.