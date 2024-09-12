Яковлев: как сейчас играет «Спартак»? Супер, если честно. Смотреть на них — это кайф

Бывший нападающий «Спартака» Павел Яковлев оценил игру московского клуба под руководством главного тренера Деяна Станковича. Также экс-футболист отметил заслуги сербского специалиста — он вселил в команду уверенность.

«Как сейчас играет «Спартак»? Супер, если честно. В команде появился тренер, который создал суперскую атмосферу, и один кайф смотреть на то, как они играют. Он вселил в них уверенность, защищает их, поэтому игроки начали прибавлять и приносить результат», – приводит слова Яковлева «Советский спорт».

Напомним, московский «Спартак» занимает четвёртое место по итогам стартовых семи туров нового сезона чемпионата России. Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Зенит». 46-летний Станкович возглавил московскую команду прошлым летом. Контракт с сербским специалистом рассчитан на два года.