Артета прокомментировал продление контракта с «Арсеналом»

Главный тренер «Арсенал» Микель Артета прокомментировал пролонгацию контракта с клубом. Стороны продлили сотрудничество до лета 2027 года.

«Я очень горд и очень взволнован. С нетерпением жду, что будет дальше. Я горжусь тем, что нахожусь здесь и что у меня прекрасные отношения со всеми в клубе. Мне очень повезло ежедневно работать с хорошими и амбициозными людьми. Чувствую себя очень вдохновлённым, чувствую вызов, чувствую поддержку и хочу сделать гораздо больше того, что мы уже сделали вместе», — приводит слова Артеты клубный сайт.

«Арсенал» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала семь очков за три матча. На первой строчке располагается «Манчестер Сити», у которого девять очков. В ближайшем туре «Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом». Игра 4-го тура чемпионата Англии состоится в воскресенье, 15 сентября, в Лондоне. Стартовый свисток арбитра — в 16:00 по московскому времени.