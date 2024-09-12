В «Ахмате» заявили, что клуб завершил летнюю трансферную кампанию

Советник президента по спортивным вопросам в «Ахмате» Руслан Газзаев заявил, что грозненский клуб уже завершил летнюю трансферную кампанию. Напомним, сегодня, 12 сентября, последний день трансферного окна и последний шанс для клубов РПЛ подписать новичков.

«До зимнего трансферного окна приобретений у нас не будет. Также команду никто не покинет», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, по итогам семи туров РПЛ лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков. Вторым идёт «Краснодар» с 15 очками. Тройку лучших замыкает «Локомотив», имеющий в своём активе также 15 очков. Летнее трансферное окно в России было открыто с 14 июня.