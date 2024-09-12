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Никита Симонян объяснил, чего не хватает «Спартаку» для чемпионства

Никита Симонян объяснил, чего не хватает «Спартаку» для чемпионства
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Ветеран московского «Спартака» Никита Симонян объяснил, чего не хватает красно-белым для завоевания чемпионства. По мнению легенды отечественного футбола, «Спартаку» нужно больше игроков высокого уровня и больше стабильности.

«Спартаку» не хватает игроков уровня «Спартака», чтобы команда заняла первое место. Кто должен об этом думать? Руководство клуба. Давайте приведём пример «Зенита». Они приобретают футболистов классом выше, чем у «Спартака». Для того чтобы их обыграть, надо не только уравнять состав, но и быть выше их.

Есть ли предпосылки, что «Спартак» обгонит «Зенит»? Всё зависит от красно-белых. Главный показатель – стабильность, и чтобы футболисты соответствовали уровню команды. То, что «Спартак» за многие годы один раз выиграл чемпионат и Кубок, говорит само за себя», — приводит слова Симоняна «РБ Спорт».

В последний раз «Спартак» становился чемпионом России семь лет назад.

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