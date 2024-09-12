Ари: «Спартак» станет чемпионом при Станковиче

Бывший нападающий «Спартака» Ари оценил турнирные перспективы московского клуба под руководством сербского тренера Деяна Станковича. Бразилец считает, что красно-белые станут чемпионами РПЛ.

«Думаю, «Спартак» станет чемпионом при Станковиче. «Спартак» — очень большой клуб и самая популярная команда в России, поэтому я считаю, что красно-белые должны побеждать всегда», — приводит слова Ари Legalbet.

Напомним, московский «Спартак» занимает четвёртое место по итогам стартовых семи туров нового сезона чемпионата России. Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Зенит». 46-летний Станкович возглавил московскую команду прошлым летом. Контракт с сербским специалистом рассчитан на два года.