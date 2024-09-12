Ковальчук: Станкович — крутой дядька и энергичный мужик

Олимпийский чемпион и бывший нападающий хоккейного «Спартака» Илья Ковальчук поделился мнением о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче. Хоккеист высоко оценил сербского специалиста.

«Станкович — красавец! Видно, что он очень энергичный мужик, победитель и крутой дядька. Я его впервые вижу вживую, но ощущение, что мы знакомы всю жизнь. У «Спартака» хороший тренер», — приводит слова Ковальчука Legalbet.

Напомним, московский «Спартак» занимает четвёртое место по итогам стартовых семи туров нового сезона чемпионата России. Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Зенит». 46-летний Станкович возглавил московскую команду прошлым летом. Контракт с сербским специалистом рассчитан на два года.