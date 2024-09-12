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Артём Дзюба стал игроком «Акрона»

Артём Дзюба стал игроком «Акрона»
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Нападающий Артём Дзюба стал игроком «Акрона». Тольяттинский клуб внёс 36-летнего футболиста в заявку команды на текущий сезон Российской Премьер-Лиги.

Дзюба присоединился к «Акрону» в статусе свободного агента. Минувшим летом у нападающего истёк контракт с московским «Локомотивом». Дзюба выступал в составе железнодорожников с февраля 2023 года. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 2 млн.

За свою карьеру 36-летний футболист также играл за такие клубы, как «Зенит», «Спартак», «Ростов» и другие.

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