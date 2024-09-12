Юрий Сёмин назвал козыри ЦСКА и «Зенита»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин высказался о матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

«Посмотрим, как Николич и Семак справились с отъездом игроков в сборные. Так что в этом матче большая интрига, игра поможет нам сделать выводы. Очки сейчас нужны как ЦСКА, так и «Зениту». Так что жду бескомпромиссный матч. У каждой команды свои козыри — на мой взгляд, у ЦСКА хорошая оборона, а у «Зенита» укомплектованы все позиции. Но у защитников ЦСКА есть больше слаженности», — приводит слова Сёмина Metaratings.

«Зенит» после семи туров в нынешнем сезоне РПЛ набрал 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице. ЦСКА с 13 очками занимает пятое место. Очный матч между командами в 8-м туре РПЛ состоится в Москве. Игра пройдёт 14 сентября и начнётся в 16:30 по московскому времени.