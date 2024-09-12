Глава Ла Лиги: Винисиус точно выиграет «Золотой мяч», не в этом году, так в следующем

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас оценил шансы крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора выиграть награду лучшему футболисту года «Золотой мяч».

«Винисиус — совершенно особенной футболист с точки зрения игры. Если он не получит награду [в этом году], то будет в шаге от победы. Также если он не выиграет в нынешнем году, то сделает это в следующем.

Давайте смотреть правде в глаза, Карвахалю труднее получить «Золотой мяч», чем Винисиусу. Я уже давно говорю, что он звезда», — приводит слова Тебаса Marca.

Винисиус был включён в список претендентов на «Золотой мяч» — 2024.

В нынешнем сезоне вингер принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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