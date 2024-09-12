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«Для меня он был лучшим в истории». Роналду — об экс-игроке «Манчестер Юнайтед»

«Для меня он был лучшим в истории». Роналду — об экс-игроке «Манчестер Юнайтед»
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, ныне выступающий в составе «Аль-Насра», поделился мнением об экс-форварде «красных дьяволов» Руде ван Нистелрое.

«Руд [ван Нистелрой] с его способностью забивать голы был для меня лучшим в истории», — сказал Роналду в видео на его личном YouTube-канале.

Нидерландский футболист выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 2001 по 2006 год. За этот период он принял участие в 219 матчах во всех турнирах, в которых отметился 150 голами и 30 результативными передачами. С «красными дьяволами» ван Нистелрой по одному разу выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.

Летом 2006 года нидерландский нападающий перешёл из «Манчестер Юнайтед» в мадридский «Реал».

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