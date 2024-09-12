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Футбольные власти Англии предъявили Бентанкуру обвинения за расистскую шутку про Сона

Футбольные власти Англии предъявили Бентанкуру обвинения за расистскую шутку про Сона
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Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения 27-летнему полузащитнику «Тоттенхэма» Родриго Бентанкуру из-за расистской шутки, допущенной им в адрес крайнего нападающего «шпор» Сон Хын Мина. Об этом информирует официальное представительство FA в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в минувшем июне появился видеоролик, в котором телеведущий попросил у Бентанкура футболку Сон Хын Мина. В ответ на это уругвайский футболист ответил: «Сонни? Возможно, это футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково».

В заявлении FA подчёркивается, что Бентанкур обвиняется в неподобающем поведении во время общения со СМИ, поскольку он использовал оскорбительные, дискриминационные выражения.

Полузащитник может ответить на обвинения до 19 сентября.

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