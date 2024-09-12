Гави возобновил тренировки в общей группе «Барселоны»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Гави вернулся к тренировкам в общей группе сине-гранатовых. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

Отметим, что в ноябре 2023 года Гави получил травму колена в составе национальной команды Испании и выбыл до конца сезона. В минувшем сезоне Гави сыграл 15 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик внимательно следит за развитием ситуации и положительно оценивает талант и характер Гави, считая его важнейшей частью своего проекта.

Напомним, «Барселона» за четыре стартовых тура чемпионата Испании по футболу набрала 12 очков. Подопечные Ханс-Дитера Флика занимают первое место в турнирной таблице Примеры.