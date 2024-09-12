Стало известно, когда начнутся слушания по делу о 115 финансовых нарушениях «Ман Сити»

В понедельник, 16 сентября, начнутся слушания по делу о 115 предполагаемых финансовых нарушениях «Манчестер Сити». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, официальные слушания в независимой комиссии продлятся до двух месяцев. АПЛ и «Манчестер Сити» предстоит выступить с заявлениями, обосновывающими их позиции. Затем независимая комиссия рассмотрит все доказательства, что займёт несколько месяцев ввиду объёма обвинений. В качестве ближайшего срока, когда может быть оглашено решение по этому делу, называется март.

Напомним, «горожане» обвиняются в нарушении правил финансового фэйр-плей в период с 2009 по 2018 год. Предполагается, что «Манчестер Сити» полностью не раскрывал осуществляемые им финансовые выплаты.

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