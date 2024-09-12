Гави может вернуться в состав «Барселоны» до конца сентября

Полузащитник каталонской «Барселоны» Гави получит медицинское разрешение на участие в матчах примерно через 15 дней. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Хави Мигель.

Сегодня, 12 сентября, Гави вернулся к тренировкам в общей группе сине-гранатовых. Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба в социальных сетях.

Напомним, в ноябре 2023 года Гави получил травму колена в составе национальной команды Испании, порвав крестообразную связку.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик внимательно следит за развитием ситуации и положительно оценивает талант и характер Гави, считая его важнейшей частью своего проекта. В минувшем сезоне полузащитник сыграл 15 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.