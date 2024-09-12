«ПСЖ» обязали выплатить Килиану Мбаппе € 55 млн — Le Parisien

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Юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) обязал «ПСЖ» выплатить бывшему нападающему французского гранда Килиану Мбаппе € 55 млн в качестве задолженности по заработной плате. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, парижский клуб должен выплатить Мбаппе эту сумму в течение восьми лет.

Напомним, ранее Мбаппе потребовал от «ПСЖ» выплатить ему заработную плату и бонусы за апрель, май и июнь 2024 года. Вчера, 11 сентября, Юридический комитет LFP призвал стороны урегулировать вопрос с задолженностью в досудебном порядке, однако французский футболист отказался.

Мбаппе выступал в составе «ПСЖ» с 2018 года. Минувшим летом у нападающего истёк контракт с французским грандом.

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Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: