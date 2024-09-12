Спортивный директор «Локомотива» Ульянов оценил трансфер защитника Монтеса

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что в клубе позитивно оценивают трансфер мексиканского защитника Сесара Монтеса.

«Мы рады приветствовать в клубе Сесара Монтеса. Мы давно следили за ним, его квалификация и опыт не вызывают сомнений. Уверены, его качества помогут нашему клубу стать сильнее на многие годы вперёд. Рады, что в это трансферное окно смогли усилить позицию центрального защитника. Благодарим всех участников сделки за серьёзный подход к переговорам, благодаря профессионализму коллег мы успели согласовать детали и осуществить трансфер в сжатые сроки. Как и все болельщики «Локомотива», с нетерпением ждём дебюта Сесара в составе нашей команды», — сказал Ульянов «Матч ТВ».

Сегодня, 12 сентября, «Локомотив» объявил о переходе мексиканского защитника Сесара Монтеса. Ранее футболист прибыл в Москву и прошёл медосмотр. Срок соглашения с игроком рассчитан до июня 2029 года, он будет выступать за «Локомотив» под 23-м игровым номером.

Предыдущим клубом защитника сборной Мексики была испанская «Альмерия», в которой он выступал с сентября 2023 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего Сесара Монтеса составляет € 3 млн.