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Тренер вратарей «Локомотива» Хапов прокомментировал переход Худякова в «Штурм»

Тренер вратарей «Локомотива» Хапов прокомментировал переход Худякова в «Штурм»
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Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов оценил переход бывшего голкипера красно-зелёных Даниила Худякова в австрийский «Штурм».

«Штурм» — очень амбициозная команда, они играют в Лиге чемпионов, лидируют в чемпионате Австрии. В общем, всё в его руках. Даня — очень способный парень с хорошими данными. Я надеюсь, что со временем он там закрепится и пойдёт ещё дальше, выше», — приводит слова Хапова «РБ Спорт».

О переходе 20-летнего Даниила Худякова в «Штурм» было официально объявлено 22 июля. Месяцем ранее экс-голкипер «Локомотива» покинул клуб после истечения срока действия контракта.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за семь матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», который набрал 17 очков. В ближайшем туре чемпионата России «Локомотив» на выезде встретится с «Оренбургом» в субботу, 14 сентября. Начало игры — в 12:00 мск.

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