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«Он далеко от Манчестера». Тен Хаг отреагировал на критику со стороны Роналду

«Он далеко от Манчестера». Тен Хаг отреагировал на критику со стороны Роналду
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, как он относится к словам бывшего нападающего «красных дьяволов» Криштиану Роналду, ранее заявившего, что манкунианцам нужна перестройка и что в нынешней ситуации они не смогут бороться за победу в АПЛ, Лиге чемпионов или в Лиге Европы.

«Он сказал, что «Манчестер Юнайтед» не сможет победить. Именно так он и сказал. Но он далеко от Манчестера, в Саудовской Аравии. Каждый обладает правом на своё мнение, это нормально», — приводит слова тен Хага BBC.

Роналду выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год и с 2021 по 2022 год. За этот период он принял участие в 346 матчах во всех турнирах, в которых отметился 145 голами и 64 результативными передачами. С манкунианцами Роналду трижды становился чемпионом Англии.

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