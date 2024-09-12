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Де Брёйне был не рад из-за назначения его капитаном «Манчестер Сити» — The Athletic

Де Брёйне был не рад из-за назначения его капитаном «Манчестер Сити» — The Athletic
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Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне не хотел становиться капитаном «горожан», предпочитая сосредоточиться исключительно на игре. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, бельгийский футболист не хотел принимать на себя дополнительные обязанности, о чём он сообщил в частном порядке.

33-летний футболист выступает в составе «Манчестер Сити» с 2015 года. За этот период он принял участие в 386 матчах во всех турнирах, в которых отметился 103 голами и 171 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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