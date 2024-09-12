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«Реал» обладает самым большим зарплатным лимитом в Испании, «Барселона» — на втором месте

«Реал» обладает самым большим зарплатным лимитом в Испании, «Барселона» — на втором месте
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Мадридский «Реал» является лидером испанской Примеры по зарплатному лимиту. «Сливочные» могут потратить на заработные платы футболистам € 754,9 млн. Об этом информирует Marca со ссылкой на Ла Лигу.

Сообщается, что такая сумма была установлена после завершения летнего трансферного окна. На второй строчке по лимиту зарплатной ведомости располагается «Барселона», которая может потратить € 426 млн. При этом с января максимально возможные затраты сине-гранатовых увеличились с € 270 млн.

Замыкает тройку лидеров мадридский «Атлетико», способный потратить € 310,7 млн.

Подчёркивается, что в указанные лимиты затрат входят как фиксированная, так и переменная зарплата, страховые взносы, расходы на трансферы.

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