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В «Зените» заявили, что Глушенков не сыграет в матче с ЦСКА

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что нападающий сине-бело-голубых Максим Глушенков не сможет принять участия в матче 8-го тура чемпионата России с ЦСКА, который состоится 14 сентября.

— Глушенков сыграет с ЦСКА?

— Нет. Точно не сыграет, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Глушенков перенёс операцию из-за травмы руки, полученной в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:1). Футболисту вставили металлическую спицу в лучевую кость правой руки.

Нападающий перешёл в «Зенит» нынешним летом из «Локомотива». На его счету семь голов в пяти играх нынешнего сезона РПЛ. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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