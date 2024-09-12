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В «Зените» заявили, что Глушенков не сыграет в матче с ЦСКА

В «Зените» заявили, что Глушенков не сыграет в матче с ЦСКА
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что нападающий сине-бело-голубых Максим Глушенков не сможет принять участия в матче 8-го тура чемпионата России с ЦСКА, который состоится 14 сентября.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Глушенков сыграет с ЦСКА?
— Нет. Точно не сыграет, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Глушенков перенёс операцию из-за травмы руки, полученной в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:1). Футболисту вставили металлическую спицу в лучевую кость правой руки.

Нападающий перешёл в «Зенит» нынешним летом из «Локомотива». На его счету семь голов в пяти играх нынешнего сезона РПЛ. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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