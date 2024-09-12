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«ПСЖ» не намерен выплачивать Мбаппе € 55 млн и готов судиться с игроком — L'Équipe

«ПСЖ» не намерен выплачивать Мбаппе € 55 млн и готов судиться с игроком — L'Équipe
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«ПСЖ» не будет выплачивать бывшему нападающему французского гранда Килиану Мбаппе € 55 млн в качестве задолженности по зарплате, несмотря на соответствующее решение Юридического комитета Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP). Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, в «ПСЖ» считают, что их действия были правомерными, и они готовы судиться с Мбаппе.

Напомним, ранее нападающий потребовал от «ПСЖ» выплатить ему заработную плату и бонусы за апрель, май и июнь 2024 года. Вчера, 11 сентября, Юридический комитет LFP призвал стороны урегулировать вопрос с задолженностью в досудебном порядке, однако французский футболист отказался.

Мбаппе выступал в составе «ПСЖ» с 2018 года. Минувшим летом у нападающего истёк контракт с французским грандом.

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