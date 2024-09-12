Армянский журналист: при всём уважении к Севикяну почему его вызывают в сборную?

Армянский журналист Грач Хачатрян высказался по поводу вызова в национальную команду новичка «Локомотива» Эдгара Севикяна на прошедшие матчи Лиги наций УЕФА.

«При всём уважении к Севикяну почему его вызвали в национальную команду? Для чего? Если он не в форме, то почему выходит в стартовом составе? Забив два-три гола в «Пари НН», вы не станете хорошим игроком. То же самое касается Грант-Леона Ранос. Тикнизян? Показал дриблинг, но допустил много ошибок», — говорится в сообщении журналиста.

Первую половину сезона-2023/2024 крайний нападающий провёл в «Пари НН». В январе 2024 года Севикян перешёл в «Ференцварош». В составе клуба из Будапешта он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Севикяна в € 1,8 млн.