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«Балтика» объявила о переходе защитника Сергея Варатынова

«Балтика» объявила о переходе защитника Сергея Варатынова
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Между футбольными клубами «Балтика» и «Химки» достигнута договорённость о трансфере защитника Сергея Варатынова. Об этом сообщает пресс-служба калининградской команды.

Трудовое соглашение игрока с «Балтикой» заключено до 30 июня 2027 года.

«Мы приветствуем Сергея в рядах Балтийцев и желаем ему успехов в нашем клубе!» – говорится в сообщении клуба.

Варатынов является воспитанником «Локомотива», выступал за юношескую и молодёжную команды железнодорожников. В 2022 году перешёл в «Строгино», где провёл 41 матч и отметился одним голом. В июле 2023 года защитник стал игроком «Химок», где принял участие в 36 встречах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также Сергей имеет опыт игры за юношеские сборные России.

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