Первый тренер Дзюбы отреагировал на переход игрока в «Акрон»

Александр Шупляков, являющийся первым тренером российского нападающего Артёма Дзюбы, прокомментировал переход игрока в «Акрон».

«Мы ещё в том веке работали, общались (смеётся). Какая у Артёма цель — в этом вопрос. Не знаю, есть ли у него желание ещё доказывать на уровне РПЛ, теперь уже в «Акроне». Это же не единоборства — важно, как Артёма примут и как он сам придёт в коллектив. И в физике тоже вопрос. Хотелось бы верить, что он поддерживал он себя в форме. Буду следить», — сказал Шупляков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сегодня, 12 сентября, «Акрон» объявил о подписании контракта с 36-летним нападающим Артёмом Дзюбой. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Дзюба присоединился к «Акрону» в статусе свободного агента. Минувшим летом у нападающего истёк контракт с московским «Локомотивом». Дзюба выступал в составе железнодорожников с февраля 2023 года. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 2 млн.