Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» всё ещё находится в переходной фазе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, как он относится к критике в адрес команды.

«На меня это не влияет. Я знаю, в процессе чего мы находимся, что нам нужно делать и куда мы идём. Мы всё ещё находится в переходной фазе, нам необходимо интегрировать много молодых футболистов. Ещё предстоит справиться с травмами и возвращением игроков в команду.

Но никто не собирается придумывать оправдания, мы должны побеждать в каждой игре. Это знаю я, это знает команда. Мы будем сосредоточены на каждом матче», — приводит слова тен Хага BBC.

После трёх туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал три очка и на текущий момент занимает 14-е место. В следующем туре подопечные тен Хага встретятся с «Саутгемптоном» (14 сентября).

Материалы по теме «Он далеко от Манчестера». Тен Хаг отреагировал на критику со стороны Роналду

Тен Хаг подарил неожиданный подарок тренеру «Ньюпорта»: