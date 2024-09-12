ЦСКА объявил об уходе Виктора Мендеса в «Крылья Советов»

Чилийский полузащитник московского ЦСКА Виктор Мендес перешёл в самарские «Крылья Советов» на правах аренды.

«Чилийский футболист переходит в «Крылья Советов». Стороны заключили арендное соглашение с правом выкупа. Желаем тебе успехов, Витя!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Виктор Мендес не провёл ни одного матча. Футболист выступает за национальную команду Чили.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Марко Николича набрала 13 очков за семь матчей. «Крылья Советов» находятся на 10-й строчке, заработав шесть очков за аналогичное количество игр. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.