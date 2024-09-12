Защитник «Спартака» Маслов и нападающий Мелёшин проведут сезон-2024/2025 в «Сочи»

Защитник Павел Маслов и нападающий Павел Мелёшин проведут сезон-2024/2025 в «Сочи». Оба игрока «Спартака» присоединились к южанам на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

В сезоне-2023/2024 Маслов провёл за «Спартак» девять матчей во всех турнирах (пять — в Кубке России, четыре — в Российской Премьер-Лиге) и не отметился результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего защитника красно-белых в € 800 тыс.

Действующее трудовое соглашение Павла Мелёшина с московским «Спартаком» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

«Сочи» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала четыре очка после девяти матчей. На данный момент таблицу Первой лиги возглавляет тульский «Арсенал» (19).