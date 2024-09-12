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Медведев: команда «Зенита» укомплектована, качество усиления решается на поле

Медведев: команда «Зенита» укомплектована, качество усиления решается на поле
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подвёл итоги летней трансферной кампании клуба.

«Качество усиления решается на поле. Последний день перед закрытием трансферного окна — у «Зенита» новых трансферов не будет. Команда сформирована, укомплектована и готовится к следующей игре», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Зенит» этим летом купил голкипера Евгения Латышонка, защитников Сергея Волкова, Ванью Дркушича, Юрия Горшкова, нападающих Максима Глушенкова, Александра Соболева, Лусиано Гонду.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, заработав 17 очков за семь матчей. Санкт-петербургская команда является действующим чемпионом.

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