Медведев: команда «Зенита» укомплектована, качество усиления решается на поле

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подвёл итоги летней трансферной кампании клуба.

«Качество усиления решается на поле. Последний день перед закрытием трансферного окна — у «Зенита» новых трансферов не будет. Команда сформирована, укомплектована и готовится к следующей игре», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Зенит» этим летом купил голкипера Евгения Латышонка, защитников Сергея Волкова, Ванью Дркушича, Юрия Горшкова, нападающих Максима Глушенкова, Александра Соболева, Лусиано Гонду.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, заработав 17 очков за семь матчей. Санкт-петербургская команда является действующим чемпионом.