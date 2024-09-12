Капелло оценил адаптацию Зиркзее в «Манчестер Юнайтед»

Известный итальянский тренер, ранее возглавлявший сборную России, Фабио Капелло прокомментировал адаптацию нападающего «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее.

«Я думаю, у него нужная скорость, чтобы играть в Премьер-лиге. Но пока он испытывает большие трудности, потому что думает, что всё ещё может играть в итальянском темпе», — приводит слова Капелло Mirror.

14 июля пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявила о переходе Джошуа Зиркзее из «Болоньи». Форвард подписал контракт с английским клубом до лета 2029 года. Напомним, 23-летний Зиркзее выступал в составе «Болоньи» с лета 2022 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.