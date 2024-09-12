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Глава Ла Лиги заявил, что рад из-за срыва трансфера Нико Уильямса в «Барселону»

Глава Ла Лиги заявил, что рад из-за срыва трансфера Нико Уильямса в «Барселону»
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказал отношение к тому, что крайний нападающий «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс не перешёл в «Барселону» минувшим летом, несмотря на активный интерес со стороны каталонского клуба.

«Нико Уильямс был нужен «Барсе», но она не смогла подписать его. Я очень рад, что он остался в «Атлетике» и что он всё ещё выступает в Испании. Мне приятно видеть подобное, поскольку это делает соревнования более конкурентоспособными, а также формируется чувство сопричастности», — приводит слова Тебаса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Уильямс принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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