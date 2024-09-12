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Легенда «Арсенала» Пирес считает, что игрок «Манчестер Сити» Доку лучше, чем Сака

Легенда «Арсенала» Пирес считает, что игрок «Манчестер Сити» Доку лучше, чем Сака
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Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Робер Пирес поделился мнением о крайнем нападающем «канониров» Букайо Саке.

«Букайо всё ещё не хватает определённой стабильности и опыта, особенно в очень больших матчах. Возможно, в нынешнем сезоне, особенно в Лиге чемпионов, он будет выглядеть более убедительно, чем год назад.

Например, на мой взгляд, Жереми Доку из «Манчестер Сити» лучше, поскольку он сильнее технически, лучше контролирует мяч и обладает большей креативностью», — приводит слова Пиреса Wettbasis.

В нынешнем сезоне Доку принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Сака сыграл три матча в нынешнем сезоне АПЛ, в которых забил гол и сделал три ассиста.

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