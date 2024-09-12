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В сборной Казахстана назвали задачу, которая стоит перед Черчесовым в Лиге наций

В сборной Казахстана назвали задачу, которая стоит перед Черчесовым в Лиге наций
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Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов рассказал, что перед главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым ставит задачу остаться в лиге B Лиги наций.

«Ставлю задачу перед Станиславом Саламовичем как минимум остаться в лиге B. Но пока наша дерзость и наши амбиции позволяют выйти в лигу А, то почему бы об этом не мечтать и не стремиться к этому?» — сказал Барменкулов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сборная Казахстана на прошлой неделе сыграла вничью с командой Норвегии со счётом 0:0 в домашнем матче Лиги наций. В понедельник команда Черчесова на выезде потерпела поражение от сборной Словении — 0:3. После двух туров казахстанцы занимают последнее место в группе 3.

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