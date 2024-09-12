Спортивный юрист назвал игрока из России, который мог перейти в «Атланту» вместо Миранчука

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, как предлагал «Атланте Юнайтед» купить Антона Миранчука, однако клуб сделал выбор в пользу его брата Алексея Миранчука. Антон позднее перешёл в «Сьон».

«У нас в «Атланте Юнайтед» играли два клиента, поэтому у меня были контакты с этим клубом. Когда летом у нас завязался разговор, я изначально предложил им Антона. После чего мне сказали, что Антон клубу очень нравится, но «Атланте» нужно было сделать знаковую покупку из Европы, и им нужен Алексей», — сказал Прокопец в эфире программы «Это футбол, брат!».

«Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. В минувшем сезоне российский футболист принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 результативных передач). Ранее Алексей Миранчук выступал за московский «Локомотив».