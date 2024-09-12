Родри — о «Золотом мяче»: это было бы мечтой для меня

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался о борьбе за «Золотой мяч».

«Выиграть «Золотой мяч» – мечта? Да, конечно, это было бы мечтой для меня. Есть много людей, которые говорят: «Если Родри выиграет «Золотой мяч», то как, например, Иньеста или Хави остались без него?»

Частично я согласен. Это были игроки, которые ознаменовали собой эпоху и считались одними из лучших в истории, но правда также в том, что они были частью поколения Месси и Роналду.

Но для меня и моей страны было бы гордостью, если бы выиграл «Золотой мяч». Наличие испанского представителя, способного выиграть «Золотой мяч», радует каждого», — приводит слова Родри ESPN.

В прошлом сезоне Родри выиграл АПЛ, клубный ЧМ, Суперкубок Европы, а летом в составе сборной Испании завоевал золотые медали Евро-2024. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.