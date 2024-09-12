Стало известно, сколько «Барселона» заплатила «Боруссии» Д за Дембеле с учётом бонусов

«Барселона» заплатила за переход нападающего Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» € 148 млн. Об этом сообщает Sport.es

В 2017 году игрок перешёл в испанский клуб. По информации источника, «Барселона» сначала заплатила фиксированную часть в размере € 105 млн. Сообщается, что затем каталонский клуб в течение некоторого времени выплачивал бонусы, общая сумма которых составила € 33 млн.

Дембеле перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе 2023 года, действующее соглашение рассчитано до конца июня 2028 года. Стоимость француза на портале Transfermarkt составляет € 60 млн. В нынешнем сезоне Дембеле уже успел сыграть в трёх матчах, где отметился одним забитым голом и тремя результативными передачами.