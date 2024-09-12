Беллингем, Тчуамени и Милитао восстановились от травм — Marca

Атакующий хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем, опорный полузащитник Орельен Тчуамени и центральный защитник Эдер Милитао восстановились после повреждений и могут быть задействованы в матче 5-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад», который состоится 14 сентября. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, Беллингем, Тчуамени и Милитао тренировались с общей группой и продемонстрировали необходимый уровень готовности.

Напомним, матч «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречи выступит Хуан Мартинес Мунуэра. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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