Opta: «Ман Сити» — фаворит на победу в ЛЧ сезона-2024/2025, «Реал» — на втором месте

«Манчестер Сити» является фаворитом на победу в Лиге чемпионов сезона-2024/2025 согласно анализу суперкомпьютера Opta. Вероятность победы «горожан» оценивается в 25,3%.
На второй строчке расположился мадридский «Реал». Шансы «сливочных» на победу в турнире оцениваются в 18,2%. Замыкает тройку лидеров миланский «Интер» — 10,9%.
На четвёртом месте находится лондонский «Арсенал» (6,3%). На пятой строчке расположился леверкузенский «Байер», чьи шансы на победу в Лиге чемпионов оцениваются в 5,4%.
1-й тур общего этапа Лиги чемпионов состоится 17 сентября. Всего будет сыграно восемь туров.
Действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является «Реал». В финале минувшего сезона испанский клуб обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: